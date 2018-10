Fernandes Bakkerij in Suriname deelt 55 meter aan kerstbrood uit

PARAMARIBO, 28 okt – Fernandes Bakkerij in Suriname deelt dit jaar, in verband met het 55-jarig bestaan van het bedrijf, maar liefst 55 meter aan kerstbrood uit aan de samenleving. De bakkerij luidt op deze manier de feestdagen in op weg naar Kerst en de jaarwisseling.

Voor de winkel van de Warme Bakker aan de Kernkampweg is zaterdag de aftrap gegeven, waarbij een 8 meter lang kerstbrood in plakjes met een stuk kaas uitgedeeld werd aan enthousiaste klanten en toevallige voorbijgangers. Na de kick-off aan de Kernkampweg, trok de kerstbrood caravan naar de Centrale Markt in het stadscentrum en Spanhoek, waar steeds 10 meter aan brood aan voorbijgangers werd verstrekt.

Ook bij de ingang van hotel Krasnapolsky (5.5 meter), het Kwakoe Plein (10 meter), Lelydorp (5.5 meter) en de Palmentuin kregen mensen een plak kerstbrood met kaas.