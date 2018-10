Comedian Pres Juriaantje uit Suriname al een jaar bekeerd

PARAMARIBO, 27 okt – Stand-up comedian Pres Juriaantje uit Suriname is al een jaar bekeerd. Ondanks hij bekeerd is treedt de komiek nog steeds overal op, inclusief in de kerk. “De gospel verspreiden op komische wijze is geweldig”, benadrukt hij. “Natuurlijk ga ik de dingen zeggen zoals ze zijn. Ik heb nooit uitgescholden, maar alles wat ik deed in mijn video ga ik gewoon door blijven doen. Daar komt er geen verandering in. Het blijft gewoon hetzelfde alleen nu netter verpakkken.”

Pres Juriaantje begon zijn carrière als comedian in december 2012. Hij maakte in 2015 zijn debuut op het grote podium in het voorprogramma van ‘Tjar A Lobi’ van Roué Verveer in Suriname. Hij gaf in februari dit jaar zijn eerste solo show in Jacana Amazon Wellness Resort. Het idee voor de show kwam van de directie van deze plek, die hem na de Comedy XL show 2017 vroeg als hij klaar is voor een solo show.

Pres Juriaantje heeft intussen ook Jean-Luc van Charante als nieuwe manager. Daarvoor was Giwani Zeggen zijn belangenbehartiger.