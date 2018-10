Opening 53ste Nationale Kunstbeurs in Suriname

PARAMARIBO, 27 okt – Een bezoeker was afgelopen donderdag, kort na de opening van de 53ste Nationale Kustbeurs in de lobby van Hotel Krasnapolsky, zichtbaar onder de indruk van een schilderij op doek. De jaarlijkse Nationale Kunstbeurs in Suriname wordt gehouden van vrijdag 26 oktober tot zaterdag 3 november. Het thema dit jaar is ‘What’s your vision’, zegt Juan Pawiroredjo ondervoorzitter van de Stichting Nationale Kunstbeurs.

De geschiedenis van de Nationale Kunstbeurs gaat al meer dan een halve eeuw terug. In november 1965 werd de eerste NK georganiseerd in de Palmentuin. Enkele jaren later, in 1969, verhuisde de NK naar de locatie Ons Erf. De laatste jaren zijn er steeds andere locaties gebruikt en omdat de firma Kersten dit jaar 250 jaar bestaat, is daaruit een mooie samenwerking ontstaan met de stichting Nationale Kunstbeurs.