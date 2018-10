Suriname gastland voor Pan-American Muay-Thai Kampioenschappen

PARAMARIBO, 26 okt – Dit weekend is Suriname voor het eerst gastland voor de Pan-American Muay-Thai Kampioenschappen die van 26-28 oktober in de Anthony Nesty Sporthal plaatsvinden. De organisatie hierachter, de Surinaamse Thaiboksbond (SuThaiBo), spreekt van een internationaal toernooi met vechters uit onder andere Peru, Brazilië, Argentinië, Frans Guyana en Uruguay.

Volgens het Nationaal Informatie Instituut zal het evenement een speciaal tintje hebben aangezien het de bedoeling is om aan toppers als Tyrone Spong en Jairzinho ’Bigi Boi’ Rozenstruik een lifetime achievement award uit te reiken voor hun prestaties.

De Pan-American Muay-Thai Kampioenschappen worden dit jaar voor de vierde keer gehouden. Suriname zal aantreden met 40 topvechters. De prijs per kaart is SRD 80 per dag en voor twee dagen SRD 100. Op de derde dag worden de prijzen uitgereikt en de toegang is dan gratis.