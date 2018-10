Regering Suriname na acties Franse politie: rust en kalmte bewaren

PARAMARIBO, 26 okt – “De regering van Suriname zal zich blijvend inzetten ter bescherming van haar burgers en heeft besloten nog deze week voor de tweede maal een delegatie af te vaardigen naar het gebied. Tenslotte wordt de samenleving opgeroepen om zich kalm te houden en zodoende de rust te bewaren.” Dit wordt gemeld via het Nationaal Informatie Instituut, NII, in de nasleep van Franse politieacties in het grensgebied met Frans Guyana. In dit verband heeft een ontmoeting plaatsgevonden tussen minister Yldiz Pollack- Beighle van Buitenlandse Zaken en de Franse ambassadeur, Antoine Joly.

Pollack-Beighle heeft verwezen naar de ‘positieve ontwikkelingen in de bilaterale relatie’. Ook heeft de minister aangegeven dat de politieacties geen bijdrage daaraan leveren. “De noodzaak van het tegengaan van illegale activiteiten en de bescherming van het milieu, ter waarborging van het algemeen welzijn van de lokale leefgemeenschappen, werden benadrukt als wezenlijke uitgangspunten van de bilaterale samenwerking”, meldt het NII.

Wel is gewezen op de ‘onvrede’ over van de manier van optreden van de Franse Gendarmerie. Binnenkort zal overleg worden gevoerd over onder andere het uitwisselen van informatie over de grenslijn van de Marowijnerivier. Bij de politieacties zijn machines in brand gestoken. De machines worden gebruikt bij de goudwinning. Volgens de getroffen burgers is het gebeurd op Surinaams grondgebied. Joly ontkent dit.