Man die op agent schoot eerder voor moord veroordeeld in Suriname

PARAMARIBO, 21 okt – De 35-jarige man die ervan verdacht wordt vrijdag op een politieagent te hebben geschoten, was eerder tot 12 jaar veroordeeld voor moord. Hij kwam echter vervroegd vrij schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT).

De man, Franklyn H., was in 2007 betrokken bij een schietincident aan de Kankawastraat in Livorno waarbij een man werd doodgeschoten. H. werd in die zaak aangehouden en veroordeeld. Waarom hij eerder vrij kwam is niet bekend.

Direct nadat Franklyn H. afgelopen vrijdag werd aangehouden, gingen foto’s van hem rond social media. Op een van de foto’s is te zien hoe de verdachte met zijn broek naar beneden in de achterbak van een politie pick-up ligt. Hij is gewond aan zijn been en wordt in bedwang gehouden door een politieagent.