Staatsolie Suriname op grote Offshore Energy beurs in Amsterdam

AMSTERDAM, 21 okt – Van 22 t/m 24 oktober 2018 wordt in de RAI in Amsterdam de Offshore Energy beurs gehouden. Deze beurs is opgericht in 2008 en is een bijeenkomst van offshore-industrie professionals. Dit evenement trekt bijna 15.000 bezoekers vertegenwoordigd door 80 nationaliteiten. Ook Suriname is vertegenwoordigt op de beurs en wel door Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.

Staatsolie staat aan de vooravond van een veelbelovend nieuw tijdperk. Het bedrijf heeft een sterke focus op exploratie in het nearshore- en offshore-gebied in Suriname en is verheugd om samen te werken met grote internationale oliemaatschappijen en deel te nemen aan de internationale kapitaalmarkt.

Wil jij deel worden van het ambitieuze team van Staatsolie en samen geschiedenis schrijven? Kom dan naar de Offshore Energy beurs in Amsterdam op 23 en 24 oktober, bezoek stand 2300A en maak kennis met Staatsolie!