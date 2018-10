Buitenlandse Zaken Suriname praat met afgezant Italië over visumbeleid Schengen

PARAMARIBO, 13 okt – De Minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, heeft in het kader van het versterken van de bilaterale relatie met Italiё een bespreking gehad met de speciale gezant voor de Caraїbische landen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Italiё, Roberto Natali. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII. Onder meer is gesproken over het visumbeleid voor het Schengengebied.

De regering zet de laatste tijd in op het visumvrij kunnen reizen voor Surinamers naar het Schengengebied. In dit kader heeft Pollack-Beighle een gesprek gehad met haar Nederlandse collega, Stef Blok. Bij het gesprek met Natali waren ook de minister van Handel Industrie & Toerisme, Stephen Tsang en Lekram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij aanwezig. Projecten ‘waar zij ondersteuning voor nodig hebben’ zijn aangekaart.

Onder meer is gesproken over ontwikkeling van het toerisme in Suriname “op een professionele manier, waarbij de connectiviteit met Italië van groot belang is.” Natali zegt dat Italië bereid is expertise en ervaring met Suriname te delen wat betreft het toerisme. Dat geldt ook agrarische ontwikkeling. Suriname en Italië moeten nog een samenwerkingsovereenkomst tekenen op economisch, wetenschappelijk, technisch en cultureel gebied.