Nieuw verschenen boek over beeldende kunst uit Suriname

PARAMARIBO, 13 okt – Afgelopen donderdag werd de monografie ‘Stuart Robles de Medina. Pionier van de moderne Surinaamse kunst‘ in Paramaribo gepresenteerd. De Surinaamse kunstenaar Stuart Robles de Medina (1930-2006) was in de jaren ’50, ’60 en ’70 een toonaangevende kunstenaar in de Surinaamse kunstwereld. Het boek dat in het voormalige atelier van de kunstenaar in besloten kring werd gepresenteerd, is geschreven door Paul Faber en uitgegeven door LM Publishers.

Stuart Robles de Medina was een van de drie grondleggers van de moderne Surinaamse kunst, samen met zijn kompanen Erwin de Vries en Rudi Getrouw. Dit drietal vertrok in 1949 naar Nederland om daar een kunstopleiding te volgen. Ze keerden weer terug naar Suriname om les te geven, en waren daarnaast actief als scheppend kunstenaar. Ze waren de hoofdrolspelers binnen de voorzichtig ontluikende Surinaamse kunstwereld van de jaren ’50.

Het boek vormt een gedetailleerde reconstructie van Stuarts loopbaan en oeuvre, maar bevat ook veel nieuwe informatie over de Surinaamse kunstwereld, met name van de jaren ’50 en begin jaren ’60, waar tot nu toe nog maar weinig over geschreven is. Het vormt dan ook een belangrijke bijdrage aan een project dat in de toekomst hopelijk ooit zal worden gerealiseerd: een volwassenen gedetailleerde geschiedschrijving van de beeldende kunst in Suriname in de twintigste eeuw. In elk geval is met deze uitgave een belangrijke lacune opgevuld.