South South West uit Suriname bedankt Den Helder voor gastvrijheid

DEN HELDER, 13 okt – De Surinaamse popgroep South South West, die momenteel in Nederland is voor het geven van enkele optredens, bedankt de stad Den Helder in Noord-Holland voor de goede behandeling en gastvrijheid die de groep heeft ervaren. “We bestaan 38 jaar en treden al vijftien jaar in Nederland op. Onze mooiste successen hebben we in Den Helder beleefd”, zegt bandmanager John Lie A Kwie.

“Den Helder heeft ons altijd erg gastvrij ontvangen.” Het is de derde keer dat South South West optreedt in Den Helder. De eerste keer was in 2007, waarna vorig jaar het tweede optreden volgde en dit jaar dus het derde. Lie A Kwie praat ook vol lof over de professionele behandeling die zijn groep krijgt van Soul Men’s Party. “Ze komen hun afspraken na en er is wederzijds respect en duidelijke communicatie.”

South South West trad vorige week zaterdag op in Zoetermeer. Op schema staat nog een show vanavond 13 oktober in Tilburg en een dag daarna, op zondag 14 oktober, de afscheidsparty in Hotel Den Helder.