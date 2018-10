In Zuidoost doodgeschoten man is rapper Bolle van Sevengang

AMSTERDAM, 11 okt – De man die woensdagmiddag op klaarlichte dag in Amsterdam Zuidoost werd doodgeschoten, is de 19-jarige rapper ‘Bolle’ van de Amsterdamse rapformatie Sevengang. Dat hebben zijn vrienden op social media bevestigd. De schietpartij vond plaats op de Dolingadreef in Zuidoost.

Volgens een voorbijganger zou er sprake zijn van een ruzie waarbij iemand een wapen trok en het slachtoffer in de buik schoot. Getuigen hebben gezien dat de man nog gereanimeerd werd. Even later is het hij ter plekke overleden. Een buurtbewoner zag even later dat er twee mannen werden opgepakt door agenten.

De politie zegt nog steeds op zoek te zijn naar de dader en wil graag in contact komen met getuigen. Agenten van de forensische opsporing doen onderzoek naar de schietpartij.