Filmpje: bus te water bij verkeersongeval in West-Suriname

NICKERIE, 10 okt – Bij een verkeersongeval in de buurt van South Drain Nickerie (West Suriname) is een bus met passagiers in het water terecht gekomen. Volgens de eerste berichten ging de bus richting Nieuw Nickerie. Ter hoogte van Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (Adron) zou de chauffeur moeten hebben uitgeweken voor een stilstaand voertuig, waardoor hij de controle over het voertuig verloor. De bus kwam daarna in het water terecht.

De ambulance was er snel bij en kon enkele gewonden naar de eerste hulp vervoeren. Volgens de eerste berichten zouden er 11 gewonden zijn. Onder hen zouden twee kinderen zijn die ter observatie in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Een omstander maakte dit filmpje: