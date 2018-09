Informatiebijeenkomst in Aruba over zakendoen met Suriname

ORANJESTAD, 27 sep – Op woensdag 26 september organiseerde Internationaal Ambitieus de informatiebijeenkomst ‘Zakendoen met Suriname’ in Aruba in samenwerking met de plaatselijke Kamer van Koophandel (KvK). Het event werd bezocht door ongeveer 50 ondernemers, die interesse hadden in de mogelijkheden die Suriname kan bieden.

De bijeenkomst werd geopend door de directeur van de KvK, mevrouw Sonja Velthuizen. Vervolgens nam president van de Kvk Ernst Mohamed kort het woord. Hij zei onder andere dat hij de Arubaanse ondernemers zal vertegenwoordigen in november, wanneer hij naar Suriname komt om te spreken op het congres dat Internationaal Ambitieus organiseert in het Marriott Hotel.

Op de bijeenkomst hebben sprekers hun kennis gedeeld, waarbij Sharon Meijer van Exprodesk, de Export Authority, een presentatie verzorgde over de handel tussen Suriname en Aruba en welke producten Surinaamse bedrijven kunnen leveren die nu door andere landen worden geleverd. Ook co-founder Silvino Seymor van Internationaal Ambitieus trad op als spreker. Hij gaf de marktkenmerken en kansrijke sectoren weer van de Surinaamse markt. De derde spreker Ruud Souverein, van Suriname Candied Fruits, gaf een presentatie over zijn reden om in Suriname te ondernemen en van daaruit te exporteren.

De andere co-founder, Pascal Fredrik, trad op als moderator. Vanuit die rol bereidde hij de Arubaanse ondernemers voor op een komst naar Suriname, door bruikbare informatie te geven. Daarnaast nodigde hij de bedrijven uit om deel te nemen aan de handelsmissie van 13 tot en met 15 november, waar bedrijven uit Bonaire, Nederland en Curaçao zich.