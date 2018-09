Mensensmokkelaars helpen acht Haïtianen Suriname binnen komen

PARAMARIBO/SARAMACCA, 27 sep – Het Korps Politie Suirname, KPS, heeft twee mensensmokkelaars aangehouden. De twee waren betrokken bij een netwerk, waarbij buitenlanders geholpen worden de grens over te steken. De twee, M. Gopal en M. Freezer, zijn in Saramacca aangehouden. In hun gezelschap bevonden zich acht Haïtianen.

De groep bleek illegaal de grens te zijn overgestoken. Ze werden aangehouden tijdens een wegcontrole van de politie. In een voertuig, dat door Gopal bestuurd werd, werden alle acht illegale Haïtianen aangetroffen en aangehouden. De illegale Haïtianen zijn overgedragen aan de afdeling Trafficking in Persons. Deze afdeling is gespecialiseerd in de bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel.

De afhandeling van de zaak, is het werk van Trafficking in Persons. Volgens het KPS zijn de illegalen ‘hoogstwaarschijnlijk’ vanuit Guyana binnen gesmokkeld. De smokkelaars en de illegalen reden in de richting van Paramaribo. De afgelopen tijd is de controle op illegaal verblijf in Suriname opgevoerd. Onlangs zijn tientallen Brazilianen, Chinezen en Guyanezen uitgezet. Hte betrof in de meeste gevallen mensen zonder geldige verblijfsdocumenten.