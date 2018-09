Drie Braziliaanse gouddelvers dood bij goudzoeken in Suriname

PARAMARIBO, 24 sep – Dat goudzoeken een gevaarlijke bezigheid kan zijn, blijkt maar weer. De afgelopen dagen zijn drie Braziliaanse gouddelvers om het leven gekomen tijdens het zoeken naar goud in Suriname. Dat gebeurde op twee verschillende momenten meldt de Surinaamse politie. In beide gevallen zou het gaan om ongelukken tijdens werkzaamheden.

Een 47-jarige Braziliaan werd op donderdag 20 september door andere gouddelvers levenloos aangetroffen in een mijn-put te ‘Aqua Blanc’ in het Lelygebergte gebied in het district Sipaliwini. De man bleef tijdens de lunch alleen achter voor het afronden van werkzaamheden op een machine nabij de mijn-put. Maar hij had last van ‘vallende ziekte’ en toen hij alleen aan het werk was zou hij onwel zijn geworden.

In een ander geval raakten vier Braziliaanse gouddelvers in de avond van zondag 23 september bedolven onder het zand te ‘Errobergi’ in het stuwmeer gebied. Dit gebeurde toen een boom door de sterke wind ontwortelde en met een deel van de bergtop omlaag gleed. De mannen raakten 20 tot 29 meter bedolven onder de omgevallen boom en het meegesleurd puin, met het noodlottig gevolg voor twee gouddelvers. De andere twee werden levend onder het puin vandaan gehaald.

In beide gevallen zijn de ontzielde lichamen van de slachtoffers, na afstemming met het Openbaar Ministerie vrijgegeven en afgestaan aan hun nabestaanden aldus de politie.