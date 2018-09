‘I love Brokondo’ kunstwerk onthult in Suriname

PARAMARIBO, 24 sep – Het kunstwerk ‘I love Brokondo’, de blikvanger van het gelijknamige district, is zondag onthuld door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling in Suriname en de districtscommissaris van Brokopondo, Kenya Pansa. Het districtsbestuur hoopt hiermee een inzet te hebben gegeven om toerisme in het gebied een oppepper te geven.

Het kunstwerk is geconstrueerd op een heuvel langs de weg, in de buurt van Marshallkreek. Het project is volledig gefinancierd door Rosebel Gold Mines NV. Makamboa en NV Grassalco hebben ook hun bijdrage geleverd tot het realiseren van deze ‘eye catcher’

Bekijk een reportage: