Suriname verwacht Ashanti koning Osei Tutu II in november

PARAMARIBO, 25 sep – Suriname verwacht over enkele weken nog meer hoog bezoek. In november arriveert Osei Tutu II, de zestiende Asantehene, voor een officieel bezoek. Volgens de Ware Tijd is het de bedoeling dat de vorst in Suriname is wanneer de Onafhankelijkheidsdag wordt herdacht op vijf en twintig november. De koning van het Ashanti-koninkrijk in Ghana neemt in zijn delegatie ondernemers en investeerders mee uit het Afrikaanse land.

Verwacht wordt dat enkele samenwerkingsovereenkomsten gesloten zullen worden. Het bezoek vindt op voorstel plaats van Surinames ambassadeur in India, Aashna Kanhai. De eerste contacten werden in maart gelegd, waarna de koning werd uitgenodigd. De Asantehene accepteerde enkele maanden later. Volgens president Desi Bouterse is het bezoek kenmerkend voor de internationale interesse in Suriname.

Daar moet goed naar worden gekeken en over worden nagedacht. De ministers van Buitenlandse Zaken van China en Turkije hebben waren pas nog op bezoek. Bouterse ziet daar mogelijkheden uit voortkomen voor Suriname om zich verder te ontwikkelen. Zowel China als Turkije hebben aangegeven de bterekkingen te willen verstevigen. Hij verwacht ook veel van het bezoek uit Ghana.