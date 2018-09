Medisch advies aan Bouterse: Suriname niet verlaten

PARAMARIBO, 23 sep – President Desi Bouterse ziet af van zijn voorgenomen staasbezoeken. Tegenover journalisten zei Bouterse vandaag dat hij niet meer afreist naar Turkije, Servië en Rusland. Dit gebeurt op advies van zijn artsen. De bezoeken zouden in oktober worden afgelegd. Maar volgens Bouterse mag hij geen ‘inspannende’ activiteiten ondernemen. Over een eventueel medisch bezoek aan Cuba werd met geen woord gerept.

Volgens Suriname Herald zou Bouterse op het punt staan vervoerd te worden naar Havanna. Dit vanwege complicaties als gevolg van de recente medische ingreep. Bouterse zei dat hij de Algemene Vergadering van de Verenige Naties in New York niet zal bijwonen. Dat doet hij al jaren niet meer, sinds de aanhouding van zijn zoon Dino in dezelfde stad. Suriname zal vertegenwoord worden door minister Yldiz Pollack Beighle van Buitenlandse Zaken.

De afgelopen dagen was er hoog bezoek. Eerst ontving Bouterse de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavuşoğlu. Het betrof een beleefdheidsbezoek. Çavuşoğlu heeft met de regering gesproken over betere samenwerking tussen Surname en Turkije. Bouterse heeft vandaag de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, ontvangen. Volgens het staatshoofd blijkt maar weer hoe groot de interesse in Suriname is.