Parlementariër slaapt niet rustiger na ‘optimistisch’ verslag Korps Politie Suriname

PARAMARIBO, 21 sep – Parlementslid Asiskoemar Gajadien van oppositiepartij VHP is niet minder bezorgd dan voorheen over de misdaadcijfers in Suriname. Het Korps Politie Suriname vermeldt in haar laatste verslag dat het een stuk rustiger is geworden. Gajadien is er niet gerust op. In de praktijk is er weinig te merken van ‘significante dalingen’. Volgens de politie is het aantal misdaden in juni, juli en augustus gedaald met ruim tien procent

Opmerkelijk genoeg is er wel een stijging geregistreerd in het aantal inbraken, overvallen en levensberovingen. De stijging is gemiddeld bijna twintig procent. Alleen al het aantal inbraken bedraagt ruim duizend. Dit baart zorgen. “Het wordt duidelijk niet rustiger. Vanwege de inbraken die blijven toenemen, kunnen mensen niet eens gerust hun woning verlaten om ’s morgens naar het werk te gaan”, aldus Gajadien.

Over de nachtelijke rust, of juist de kans op grove verstoring daarvan, wordt dan nog niet gesproken. Gajadien maakt zich ook zorgen om de motivatie en animo binnen het politiekorps. Het wordt allemaal minder door bemoeienis vanuit het Kabinet van de President met het politiewerk. “Er zijn diverse gevallen waarbij het onderzoek wordt gehinderd. De richting waarin wij opgaan met ons politiekorps baart mij enorm veel zorgen”, aldus Gajadien.