EBS organiseert grootste energiebeurs van Suriname

PARAMARIBO, 21 sep – In de periode 8 tot en met 11 oktober 2018 wordt het Lala Rookh complex omgetoverd tot een riant beurscomplex. NV Energiebedrijven Suriname organiseert in die periode de grootste energiebeurs van Suriname. Instituten, ondernemers, studenten en overheidsdiensten zullen hun goederen, diensten en producten presenteren aan het publiek. De beurs is vier dagen lang van ‘s ochtends vroeg tot in de avond laat toegankelijk voor het publiek. Ook de scholen uit enkele districten worden in de gelegenheid gesteld de grote energiebeurs te bezoeken in Paramaribo.

Burgers worden in de gelegenheid gesteld, om mee te doen aan de grote energie foto wedstrijd, waarop ‘zuinig omgaan met het milieu en in het bijzonder energie’ centraal staan. De winnaar gaat naar huis met een eigen ‘solar system’. Verder zullen er op de beurs diverse activiteiten aanwezig zijn voor jong en oud. Er worden energiespellen gespeeld, er is ook een energiestraat voor micro ondernemers en het publiek kan kennis opdoen met betrekking tot het lezen van energielabels en alle wetenswaardigheden die het bewustzijn op het gebied van energie vergroten. Geïnteresseerden die altijd al de ambitie hebben, om een energie zuinig huis te bouwen, kunnen op het beurscomplex, de eerste stenen leggen voor zo’n huis. Elke dag staan er seminars op het programma voor young en senior professionals verzorgd door NV EBS, onderwijsinstituten, bedrijven en overheidsorganisaties.

Het doel van deze energiebeurs is het uitwisselen van kennis op het gebied van hernieuwbare energie & energie efficiëntie in Suriname. Bewust omgaan met energie wordt voor Suriname steeds belangrijker. Het klimaat verandert ook in Suriname en dit vraagt om meer inzet van de gehele samenleving om ons leefmilieu te bewaken. De energiebeurs is bestemd voor studenten, consumenten, onderwijsinstituten, ondernemers en overheidsorganisaties.