Kwinti’s informeren RO minister in Suriname over heengaan stamhoofd

PARAMARIBO, 21 sep – André Mathias, het stamhoofd van de Kwinti’s, is op 8 september op 80-jarige leeftijd ingeslapen. Een delegatie uit het Boven Coppename-gebied heeft de minister van Regionale Ontwikkeling in Suriname, Edgar Dikan, woensdag verwittigd over zijn verscheiden. Het is taboe bij de Marrons om gedurende de eerste drie dagen na de dood van een stamhoofd, daarover te praten. Er mag hooguit worden gezegd dat hij ‘slaapt’.

De Kwinti’s hielden meer dan 10 dagen de lippen stijf voordat de officiële mededeling aan de regering is gedaan. Mathias sukkelde al enige tijd met zijn gezondheid. Hij werd in 2002 stamhoofd, nadat de stam van 1978 tot en met 1999 geleid was door hoofdkapitein Cornelis Matheus.

Over de begrafenis kan de minister nog niets prijsgeven, omdat die in goed overleg met de stam moet gebeuren.