Korps Politie Suriname alert op drugsverkoop tijdens Back to School party’s

PARAMARIBO, 18 sep – Het Korps Politie Suriname houdt de party’s die gehouden worden rond het einde van de schoolvakantie scherp in de gaten. Dit zegt politiewoordvoerder Humphrey Naarden. Vooral bij de populaire vakantieoorden is het oppassen geblazen. Er wordt vooral rekening mee gehouden dat het drugsgebruik toeneemt. Verkopers nemen de gelegenheid te baat om er ook hun nieuwe waar aan te bieden.

Zoals de zogenaamde Strawberry Pop Rock. Net als de verkopers, weet de politie dat jongeren een vrij gemakkelijke prooi kunnen zijn. “Vooral als er alcohol wordt gebruikt, jongeren raken dan dronken en zijn dan gemakkelijk over te halen om drugs te kopen. Sommige jongeren worden onschuldig betrokken bij het gebruik van drugs, doordat drugs in hun drank of voedsel wordt gedaan”, zegt Naarden tegenover de Times of Suriname.

Ook is de kans groot op seksueel misbruik en berovingen. Het zijn net zoveel redenen om alert te zijn. De zogenaamde Back to School party’s staan al jaren te boek als trekpleisters. De politie zal extra controles uitvoeren op de vakantieoorden in vooral Para. Maar ook het aantal wegcontroles zal worden opgevoerd. Volgens Naarden hebben ook jongeren zelf veel in eigen hand. Voorzichtigheid in de omgang met anderen is daarom geboden.