Politieke partij BEP installeert kernen in Moengo

MOENGO, 18 sep – BEP-voorzitter Ronny Assabina heeft zondag 24 kernen geïnstalleerd in Moengo (Marowijne). Daarnaast gaf hij namens het hoofdbestuur in Suriname zijn zegen aan een vrouwen- en een jongerenraad van de partij. De partij hoopt in Marowijne tenminste 1 zetel in de wacht te slepen bij de Surinaamse parlementsverkiezingen van mei 2020.

Alwin Lonswijk, coördinator van de BEP in Moengo verwacht een hevige strijd. Marowijne is de thuisbasis van ABOP, een van BEP’s vroegere partners in de toenmalige A Combinatie. In ABOP-kringen wordt al enige tijd gesolliciteerd naar een nieuw partnerschap. Voor ex-BEP-voorzitter Celcius Waterberg was dat geen optie, omdat de ABOP verantwoordelijk wordt gehouden voor het verraad dat ten grondslag was aan de breuk.

“BEP is een betrouwbare partij en we werken graag samen met partners die ook betrouwbaar zijn,” aldus Asabina. Het is niet duidelijk of de partij onder zijn bewind wel in zee zal gaan met de ABOP.