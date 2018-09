Alcoa niet blij met verplichte onderbreking sloopwerk in Suriname

PARAMARIBO, 5 sep – Multinational Alcoa en dochtermaatschappij Suriname Aluminum Company, Suralco, zijn bepaald niet ingenomen met een recent besluit van de regering. Dit meldt de Times of Suriname. Het gemeenschappelijke misnoegen wordt geuit in een brief van Suralco-directeur Ruben Halfhuid aan minister Stephen Tsang van Handel Industrie & Toerisme. Zowel Alcoa als Suralco betreurt de onderbreking van het sloopwerk aan de aluinaarderaffinaderij te Paranam. Het laatste moest op aangeven van de regering. Het besluit heeft gevolgen.

De sloop begon ruim een maand terug op basis van een ‘memorandum of understanding’. Dit akkoord hield in dat een procedure mocht worden ingezet tot het definitieve vertrek van Alcoa. In het parlement is kritiek geleverd op deze manier van afhandelen. Nu de regering haar toestemming tot het slopen heeft ingetrokken, is het memorandum op de tocht komen te staan. In zijn brief meldt Halfhuid dat Alcoa en Suralco het besluit ‘betreuren’.

Voor aanvang van het sloopwerk is niet minder dan twee jaar lang onderhandeld. De regering zou hebben ingestemd met de sloop en de opzet van een ‘Paranam Industrial Center, PIC. Nu zegt de regering opnieuw te willen praten over het PIC, maar dan na ondertekening van een definitief akkoord. Alcoa-topman Robert Bear is binnenkort in Suriname om met weer met de regering te praten.