Politie Suriname houdt vuurwapengevaarlijke ontvluchte verdachte weer aan

PARAMARIBO, 31 aug – Hij zag kans om op zondag 8 april 2018 te ontvluchten uit het cellenhuis van het politie ressort Nieuwe Haven, waar hij vast zat voor het plegen van de misdrijven moord; poging doodslag; diefstal door middel van geweldpleging; zware mishandeling met voorbedachten rade de dood ten gevolge hebbende en overtreding van de vuurwapenwet. Maar de 31-jarige Faizel Boesia alias ‘Zaad’, (31), werd donderdagochtend aangehouden door een Arrestatie Team.

Boesia vluchtte niet alleen, maar deed dat samen met zijn ‘collega’ Fabian Darnold, op de foto rechts. De arrestanten zagen kans twee spijlen van een raam in de gang aan de straatzijde van het cellenhuis door te zagen. Via de ontstane opening kropen ze naar buiten en gingen met een touw naar beneden.

De procureur-generaal had hun opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast. Boesia werd in de vroege ochtend van donderdag 30 augustus uiteindelijk wederom aangehouden. De man is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten en is weer achter slot en grendel aldus de politie Public Relations. Darnold loopt vooralsnog vrij rond.