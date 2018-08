Verkeersveiligheidsmaand Suriname: reeds drie doden, ruim tien gewonden

PARAMARIBO, 27 aug – De ‘Verkeersveiligheidsmaand’ moet aanmoedigen tot mensvriendelijker gedrag in het openbaar verkeer van Suriname. Het thema dit jaar is: Tranga Rij na Dédé (Hardrijders zijn doodrijders, red.) Maar of het ook echt aankomt? De Verkeersveiligheidsmaand is dit jaar op vijftien augustus begonnen. Sindsdien hebben drie mensen het leven gelaten op straat. Ook zijn ruim tien gewonden geregistreerd. Bij de politie zitten ze met de handen in het haar.

Met alle promotie voor beter rijgedrag wordt het maar niet beter. “Het lijkt alsof er geen gehoor wordt gegeven aan de inspanningen die worden gepleegd tijdens de Verkeersveiligheidsmaand. Mensen lappen waarschuwingen aan hun laars en maken slachtoffers”, zegt politiewoordvoerder Humphrey Naarden tegenover de Ware Tijd. Het lijkt van tot erger te worden. Bij één van de laatste incidenten alleen al vielen tien gewonden.

Bij dit incident vlogen twee autobussen tegen elkaar aan. Dat was in Para. De jongste van de drie doden is een vijfjarig meisje. Onnodig hard rijden is volgens het Korps Verkeersvrijwilligers de grootste oorzaak van de ellende. Vooral in bewoonde delen van het land is het een waar gevaar. Samen met het Korps Politie Suriname wordt nu gewerkt aan mogelijkheden om de snelheid van voertuigen te controleren.