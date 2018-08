VHP doet zelfstandig intrede in Oost Suriname met zeven kernen

ALBINA, 27 aug – De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) heeft afgelopen weekend zeven kernen in Oost Suriname opgericht. Het gaat om twee kernen in Albina en vijf in Moengo. De kern van centrum Albina staat onder leiding van Dada Armando die de NDP vaarwel heeft gezegd, meldt Starnieuws.

De VHP, die in Marowijne ruim 300 leden heeft geregistreerd, stelt dat het echte werk in Marowijne met het startsein dat gegeven is, nu zal beginnen. Het verdere aanwerven en registreren van leden, ter uitbreiding van de partij, zal verder ter hand genomen worden door de structuren in het district.

De partij gaat zelfstandig de verkiezingen in vandaar dat ze nu pas in sommige districten partijpolitieke acties onderneemt, aldus VHP-voorzitter Chan Santokhi. “Wij rekenen op uw medewerking en met onze ondersteuning vanuit Paramaribo zal ook in dit district de beweging ‘Red Suriname’ voet aan de grond krijgen en aanzwellen tot een zodanige beweging dat verkiezingswinst is gegarandeerd” aldus Santokhi.