Leraren in Suriname beloven hevig verzet tegen verhuizing onderwijzersopleiding

PARAMARIBO, 27 aug – De Associatie van Leerkrachten in Suriname, Als, en de Bond van Leraren zijn faliekant tegen de verhuizing van het Albert Cameron Instituut. De voorzitter van beide vakorganisaties, Wilgo Valies, belooft een felle strijd. Het kan er eenvoudigweg niet in dat het ministerie van Onderwijs Wetenschap & Cultuur de eigen regels vertrapt. Het Albert Cameron Instituut traint per jaar ruim tweehonderd krachten voor het kleuteronderwijs. Nu moet het naar de huisvesting van een ander instituut.

Maar het Surinaams Pedagogisch Instituut heeft ruim duizend studenten. Nog een paar honderd erbij is niet verantwoord, volgens de regels. “Op een school voor voortgezet onderwijs op juniorenniveau mogen er maximaal vierhonderd leerlingen worden toegelaten. En op een school voor voortgezet onderwijs op seniorenniveau is het maximum vijfhonderd”, zegt Valies tegenover de Times of Suriname.

Het Albert Cameron Instituut moet dus ergens heen waar het al bomvol zit. En waar de regels al overtreden zijn. De regering wil bovendien niet meer dan vijfhonderd leerlingen per school. “Als je nu meer leerlingen toevoegt, betekent dit dat je een beleid voert dat indruist tegen het regeringsbeleid”, aldus Valies. De leraren zullen zich sowieso hevig verzetten. Na de vakantieperiode wordt de verzetsdraad opgepakt, belooft Valies.