‘Alcoa en regering niet eerlijk tegenover volk van Suriname’

PARAMARIBO, 6 aug – Alcoa en de regering zijn niet eerlijk tegenover het volk van Suriname. Dit stelt parlementariër Mahinder Jogi (VHP). Er wordt bij het leven gemorreld aan feiten. Vicepresident Ashwin Adhin zei onlangs in het parlement met gladgestreken gezicht dat er geen andere keus is dan de aluinaardefabriek te slopen. Dat is niet wat parlementariërs en delen van het bedrijfsleven voor ogen hebben. Volgens Adhin wordt zowel de gezondheid van burgers als het natuurlijke milieu bedreigd.

De fabriek zou vergeven zijn van chemisch afval. Maar dat roept vraagtekens op. Dat de fabriek levensgevaarlijk is, blijkt pas nu Alcoa op het punt staat op te breken. Jogi zegt tegenover Dagblad Suriname zich af te vragen of ook gezegd zou worden dat de fabriek gevaarlijk is als Alcoa zou blijven. Volgens de Brokopondo-overeenkomst mag pas in 2033 worden opgebroken, maar dat lijkt de multinational niet van plan.

Adhin’s beweringen lijken dus meer doorgestoken kaart. Jogi vindt dat Alcoa er goed aan zou doen meteen op te breken. Langer verblijf levert Suriname toch geen voordeel op. Eventueel vertrek betekent niet dat er een einde komt aan de bauxietindustrie in Suriname. Volgens Jogi zijn er zeker twee bedrijven die willen investeren. Met de opgebouwde expertise en een lening moet een eigen bauxietindustrie tot de mogelijkheden behoren.