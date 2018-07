Belfort: dissidentie binnen Bouterses NDP ‘doorgestoken kaart’

PARAMARIBO, 26 jul – De stemmen van protest die nu opgaan binnen regeringspartij NDP in Suriname, zijn niet meer dan doorgestoken kaart. Dit zegt parlementariër Edward Belfort (ABOP). De voormalige minister van Justitie & Politie hecht weinig waarde aan de principiële opstelling van de dissidenten. In werkelijkheid gaat het om een scenario. “Niemand moet in deze rommel trappen.”

‘Rommel’ die toch wel bloedserieus oogt. Behalve de ruis via sociale media, is er de ‘kruistocht’ tegen corruptie van Immilioh Lens. Die heeft het vooral gemunt op jonge corrupte partijleden.

“Als je een kruistocht wil voeren tegen corruptie, waarom ga je daar dan zitten? Waarom vindt je nog steeds dat de NDP weer gaat winnen?”, zegt Belfort tegenover Dagblad Suriname. Lens zei onlangs dat hij wil helpen de partij corruptiebestendiger te maken.

Belfort gelooft er het zijne van. Lens moet kennelijk indruk maken op vooral jongeren. Deze groep kiezers keert zich volgens Belfort steeds meer af van de NDP. Tijdens de straatprotesten tegen de regering was het NDP-lid Siebrano Piqué die solidariteit toonde en meeliep. “Uiteindelijk was Piqué weer bij de NDP, zogenaamd voor vijftig hectare landbouwgrond. Hij heeft die nooit gehad, omdat het een creatie was van Bouterse.”