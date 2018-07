‘Geen directe vlucht van Suriname naar Afrika’

AMSTERDAM, 26 jul [INGEZONDEN] – Tot mijn grote verbazing kwam ik enige tijd geleden op AYO radio, een Surinaams jongerenradio in Amsterdam, erachter dat er geen directe vlucht is van Suriname naar Afrika. Surinamers in Suriname die naar Afrika willen reizen vliegen eerst naar Nederland of een ander land verbonden met Afrika. Naar mijn mening is deze manier van reizen tijdrovend, duur, inefficiënt en ook nog eens slecht voor het milieu. Het ergste is nog dat Suriname niet eens verbonden is met Ghana waarmee het land een historische band heeft.

De grote betekenis van Afrika

Voor Surinamers van Afrikaanse afkomst heeft een directe vlucht naar Afrika dezelfde betekenis als een moeder en haar ongeboren kind middels de navelstreng. Zowel economisch als historisch valt er heel wat in te halen zoals de kans waarin de relatie met het Afrikaanse continent overgaat van digitaal en spiritueel naar fysiek en tastbaar. Naast de economische belangen zouden met name Surinamers van Afrikaanse afkomst en Afrikanen profiteren in cultuuruitwisseling, onderwijs en geschiedenis en aan reciprociteit praktiseren.

Directe vlucht Suriname-Ghana

Ondertussen heeft SLM van mij en anderen een email ontvangen met het verzoek te beginnen met een vlucht van Suriname naar Ghana. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij heeft nu 8 bestemmingen namelijk naar Amsterdam, Aruba, Belem do Para (Brazilië), Curaçao, Georgetown (Guyana), Miami (USA), Port of Spain (Trinidad) en uiteraard Paramaribo (Suriname). Daar hoort in ieder geval nog een bestemming in Afrika bij. Suriname hoort kennis te maken Afrika en vice versa en die tijd is nu aangebroken.

Simão Miguel