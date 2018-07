Surinaamse artiesten brengen swingend eerbetoon aan Ewald Krolis

AMSTERDAM, 26 jul – Afgelopen zondag was het swingen geblazen met de Ewald Krolis Tribute Band bij het hoofdpodium van het Kwaku festival. Met de alom bekende Surinaamse klassiekers als “Biegi Famier’ man” en “ Mie kanto ma mie de ete” lieten de zeer gerespecteerde muzikanten de bezoekers flink schudden. Het initiatief voor het tribuut aan Ewald Krolis, die in 2006 overleden is, komt van Regillio Koorndijk(Karoe), bekend als ex-drummer van Yakki Famirie, Master Blaster, Sukru Master en tevens ook oprichter van de Kasekodatra band. De bijzondere zang en schrijfstijl van Ewald Krolis zijn een grote motivatie geweest voor Koorndijk om deze Kaseko legende te eren met een Tribute band. Zijn populaire nummers hebben grote impact gemaakt en behoren nog steeds tot de vaste afspeellijst van de hedendaagse Surinaamse bandjes.

Muzikaal icoon

In november 1975, ten tijde van de Surinaamse onafhankelijkheid, emigreerde de in Surinamse bekende artiest Ewald Krolis naar Nederland. Hij vestigde zich in Rotterdam waar hij de band Carribean Combo oprichtte. In 1979 kwam het debuutalbum uit; Switie Bamaro bevatte tien nummers waaronder Tongo e Mekie Bingalang Pangalang. In de jaren 80 werden er singles uitgebracht als Alla Piekie Nengre, Sa Je Kar Mi Ning en Laat Maar Waaien. De B-kant van laatstgenoemde release was Mi Kanto Ma Mi De Ete en groeide uit tot een van Ewald Krolis’ bekendste nummers; in 1985 werd het zelfs op Radio 3 gedraaid en leidde ertoe dat Carribean Combo als eerste kasekoband een live-concert gaf op deze popzender.

In 1986 kreeg Krolis een auto-ongeluk waardoor hij in een rolstoel belande en slechthorend werd. Ewald Krolis trok zich terug uit het openbare leven, maar desondanks bracht hij in 1995 de goed ontvangen solo-cd Biegie Famier’ Man uit.

Ewald Krolis Tribute Band

Om een waardig eerbetoon te presenteren heeft Koorndijk het neusje van de Kaseko zalm in huis gehaald. De band bestaat o.a. uit Robbie Krolis, de broer van Ewald, bekend als ex-drummer en bandleider van Carribean Combo. Maar ook bekende namen als Frans Abori, Lesley Leeflang en Earl Ristie hebben de muzikale krachten voor dit tribuut aan Ewald Krolis gebundeld.

Met het optreden afgelopen zondag is de kick-off van de band gestart. Volgens Koorndijk was het spektakel nog maar een tipje van de sluier en kunnen muziekliefhebbers zich klaarmaken om de heupen en voeten los te gooien want de Ewald Krolis Tribute Band is here to stay.

Voor meer info: Regillio Koorndijk, tel. +31 6 10217033, soundhouse30@hotmail.com