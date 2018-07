Monetaire financiering blijft donkere wolk boven Surinaamse economie

PARAMARIBO, 24 jul – Monetaire financiering blijft als een donkere wolk hangen boven de Surinaamse economie. Volgens Anthony Caram, oud-president van de Centrale Banken van Suriname en van Aruba, moet deze dreiging steeds in het oog worden gehouden. In het recente verleden is al bewezen dat de economie flinke deuken kan oplopen. Monetaire financiering door de regering Bouterse heeft de crisis zelfs verergerd.

De crisis had aanvankelijk vooral te maken met dalende internationale prijzen voor exportproducten. Caram zei tijdens een openbare lezing dat commerciële banken de overheid grif hebben voorgeschoten. Ook in het buitenland wordt voor miljoenen dollars geleend. Daar zal danig gematigd moeten worden, wil Suriname nog in staat zijn om zijn schulden terug te betalen.

Caram vindt dat goed afgewogen moet worden hoe geleend geld besteed zal worden. De maatschappelijke lasten van elke lening moeten worden afgewogen tegen de maatschappelijke voordelen. Het rendement moet duidelijk zijn. Om het allemaal te bepalen zou vooral expertise geraadpleegd moeten worden. Caram ziet Suriname er uiteindelijk wel bovenop komen als de economische mogelijkheden goed worden benut.