PARAMARIBO, 25 jul – Het aannemingsbedrijf P. Mangrey & Son, heeft SRD 15.000 besteedt aan de verfraaiing van de Palmentuin in Suriname. De uitgave is een sponsoring van het project ‘Verfraaiing van de Palmentuin’ van het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De verfraaiing omvat het wassen en opknappen van zitbanken, bloempotten en de fontein in de park.

De Palmentuin in Paramaribo ligt achter het voormalige Gouverneurshuis dat aan het Onafhankelijkheidsplein staat. De tuin staat vol koningspalmen, die daar in opdracht van Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck, die van 1683-1688 gouverneur van Suriname was, werden geplant voor zijn overleden vrouw. Hij stelde in 1685 de tuin open voor het publiek, maar hieraan kwam een einde toen hij in 1688 door een groep muitende soldaten werd vermoord.

Nadat Paramaribo in 2002 op de Werelderfgoedlijst van de VN was geplaatst stelde de UNESCO in 2009 US$ 147.000 ter beschikking om de palmentuin op te knappen. De werkzaamheden duurden acht maanden.