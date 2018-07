Financieel beheer Surinaamse ziekenhuizen ‘zeer zorgelijk’

PARAMARIBO, 20 jul – Het financieel beleid bij zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen, is zeer zorgelijk. Dit zegt minister Antoine Elias van Volksgezondheid. De ziekenhuizen en andere dienstverleners klagen wel steen en been, maar het kan intern veel beter. De manier waarop wordt omgesprongen met de miljoenensubsidies is niet op naar huis te schriven. De regering heeft daarom besloten dat er een administratieve doorlichting komt.

De uitkomst is eigenlijk nu al te voorspellen. “Wij hoeven de resultaten van de doorlichting eigenlijk niet af te wachten, want we weten nu al wat is vastgesteld”, zei Elias in het parlement. De kritiek op de regering is niet mals. Vaker wordt nalatigheid verweten als het aankomt op het overmaken van het subsidiegeld. Aan de andere kant worden heel wat handicaps waargenomen bij de instellingen.

Omdat de regering verspilling probeert in te dammen, zullen ook de ontvangers het moeten merken. Om geknoei en verspilling degelijk aan te pakken, wordt nu gewerkt aan een strategisch plan. Dat moet voor de komende tien jaar de zorg transparant en betaalbaar houden. “Het is niet eenvoudig, maar de stappen tot structurele en duurzame hervormingen worden kordaat gezet”, aldus Elias.