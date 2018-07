Zorg jij voor een familielid, vriend of buur? Als mantelzorger ben je ook maar een mens

DEN HAAG, 20 jul – Mantelzorg overkomt je. Je hebt er niet voor gekozen. En vaak combineer je deze zorg met werk, school, gezin of andere activiteiten. Dan heb je soms een steuntje in de rug nodig. Het is heel normaal dat je daar om vraagt.

Vraag gewoon om hulp als het even te veel wordt

Je voelt je persoonlijk betrokken en daarom zorg je voor je demente partner, je gehandicapte

kind of een langdurig zieke buurman. Dat is prachtig, maar kan ook pittig zijn. Vraag om hulp als het je even te veel wordt. Ga naar www.denhaagmantelzorg.nl voor alle informatie voor Haagse mantelzorgers. Dat kan heel praktisch zijn, maar ook een antwoord op de vraag waar je terecht kunt om andere mantelzorgers te ontmoeten.

Zij vindt het vanzelfsprekend, wij noemen het mantelzorg

95.000 mantelzorgers in de Gemeente Den Haag staan net als Latifa elke dag klaar voor hun naasten. Zij zetten zich in voor een familielid, een vriend of buurman. Als mantelzorger help je bijvoorbeeld met het huishouden, de administratie, de boodschappen en bied je emotionele steun. Mantelzorger word je niet, het overkomt je. De Gemeente Den Haag wil Latifa graag het gevoel geven dat zij er niet alleen voor staat. Dit doet de Gemeente door mantelzorgers als Latifa op verschillende manieren bij te staan.

Zoek een cadeau uit

De gemeente Den Haag heeft grote waardering voor al die duizenden mantelzorgers, die zich belangeloos voor een ander inzetten. Jij en alle andere mantelzorgers mogen jaarlijks een of meer cadeaus uitzoeken uit de speciale webwinkel. Gratis naar het theater of naar ADO Den Haag? Of toch liever een Rituals pakket? Ga naar www.denhaagmantelzorg.nl en klik op ‘Waardering’.

