VHP: voorzitter Surinaams parlement meet met twee maten

PARAMARIBO, 16 jul – Parlementsvoorzitter Jennifer Simons meet met twee maten. Dit stelt de Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP. Als het aankomt op leden van deze oppositiepartij, is de voorzitter er als de kippen bij te ‘corrigeren’. Vooral Mahinder Jogi moet het ontgelden. Onlangs nog werd hij uit de vergaderzaal gezet, omdat hij zich kritisch opstelde. Aan de andere kant zijn er leden als Rashied Doekhie, evenals Simons lid van de regerende NDP.

Doekhie haalde onlangs tijdens een openbare vergadering grof uit naar Krishna Mathoera van de VHP. “Het lijkt er op dat de voorzitter spelletjes meespeelt om modder en smaad te verspreiden en het op een laffe manier te sanctioneren. Dit moet stoppen, de VHP duldt dit gedrag niet meer. De parlementsvoorzitter heeft een rol te spelen als het gaat om het ordelijk verloop van vergaderingen en het gedrag van leden”, stelt de VHP.

Een ‘ongeleid projectiel’ als Rashied Doekhie zou gewoon er van weerhouden moeten worden anderen te bekladden. Het gebeurt gewoon niet. “Keer op keer blijkt de voorzitter niet in staat haar partijgenoten in toom te houden, terwijl ze leden van de oppositie te pas en te onpas de mond snoert. Het lijkt er op dat de voorzitter spelletjes meespeelt. Dat haar politieke partij alles in het werk stelt om de VHP kapot te maken is voor eenieder duidelijk.”