Schuldaflossing voorkomt ‘alleen brood en water’ voor arrestanten in Suriname

PARAMARIBO, 13 jul – Nog ter elfder ure is voorkomen dat arrestanten echt moeten leven van brood en water alleen. De regering heeft geld vrijgemaakt voor de ondernemers die de warme maaltijden bereiden. Even leek het erop alsof de levering zou worden stop gezet. In de media verschenen reeds de eerste berichten over een aanstaande ‘uithongering’. Zover is het dus niet gekomen.

Zoals zo vaak gebeurt de laatste tijd, is de ‘gang naar de pers’ effectief gebleken. De angst voor imagoschade krijgt steeds de overhand als weer eens een bericht verschijnt over late schuldaflossingen. Bij de leveranciers is een achterstand ontstaan in de betaling van rekeningen. Negen leveranciers maakten daarop bekend dat zij de levering van warme maaltijden zouden stopzetten. Cellenhuizen zouden nog wel voorzien worden.

Maar dan alleen maar van broodjes. Vier maanden lang is geen cent betaald. Nu is dus een deel van de schuld ingelost. “We hebben de actie opgeschort, omdat we betaling hebben ontvangen voor twee maanden. We zijn tevreden en de levering van voeding komt niet in gevaar”, zegt leverancier Roy Nazier tegenover de Ware Tijd. Beloofd is dat de rest van de schuld binnenkort wordt voldaan.