Nieuwe EP van UrbanKawina formatie PASSION zeer divers

DEN HAAG, 13 jul – Vandaag is de nieuwe EP van UrbanKawina formatie PASSION uitgekomen op verschillende muziekdiensten zoals Spotify. Met de nummers, die geproduceerd zijn door Jetfly, wil de band haar diversiteit naar buiten brengen en dat is goed gelukt. Zo zijn er gastbijdragen van Benjamin Fayah bekend van SuriPop en de nummer 1 hit in Suriname ‘Fika Yu’. Ook zangeres Kimberley Janice, bekend van o.a. Deuxperience band die Ronnie Flex begeleidt, zingt een lied met de band. En er staat een feestelijke Hindoestaanse song op!

De band is trots op het resultaat en geeft aan dat elk nummer een eigen stijl kent. Zo klinkt 01. ‘Interlude’ als een hedendaagse R&B track. Nummer 02. ‘Kowru Ati FT Benjamin Fayah’ is zoals de heren het noemen de echte Urban Kawina sound. 03. S.O.S is een echt Surinaams feestnummer dat binnenkort op elk feestje te horen zal zijn. Het Engelstalige 04. Push Back is een lied waar de jongens Soca invloeden combineren met Kawina sound. 05. ‘2 F’eng No De FT Benjamin Fayah’ is zoals de jongens zeggen de nieuwe surinaamse wedding song. En tot slot is er 06. ‘Ham Ka Kari’, een echt Hindoestaans danslied vertolkt door een Kawina formatie!

De EP UrbanKawina staat alleen online en is te beluisteren via verschillende muziekdiensten. Voor mensen uit Suriname die geen toegang hebben tot deze diensten worden de nummers binnenkort ook op YouTube geplaatst. Meer weten over de band PASSION? Kijk dan op UrbanKawina.com of bel voor boekingen 010-2151770.