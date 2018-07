‘Suriname moet het debat over abortus eindelijk durven aangaan’

PARAMARIBO, 13 jul – Het is de hoogste tijd dat het debat over abortus openbaar wordt gevoerd. Dit zegt parlementariër en arts Dew Sharman (VHP). Het steeds maar vermijden van het publieke debat, is niets anders dan de kop in het zand steken. Nu al kan gezegd worden dat er behoefte is aan een Abortuswet. Maar abortus is nog steeds een uiterst gevoelig onderwerp. En dat terwijl onder tieners het aantal zwangerschappen veel hoger ligt dan het aantal bevallingen.

Ruim vijf procent van alle zwangere tieners verlaat de school ook vroegtijdig. Dat moet toch wel wat zeggen. “We hebben in het land vrijdenkers en conservatieven. Maar we zullen de maatschappelijke werkelijkheid onder ogen moeten zien en op rationele basis naar zaken moeten kijken. Het wordt tijd dat we ook zo een gevoelig onderwerp recht toe-recht-aan bespreken”, zegt Sharman tegenover Dagblad Suriname.

Wanneer het echt zover is, valt moeilijk te voorspellen. Aan het vermijden kleven vooral religieuze en culturele bezwaren. “Toch zullen we op enig moment met alle maatschappelijke en religieuze organisaties in gesprek moeten om dit onderwerp bespreekbaar te maken, waarbij we de samenleving informeren over de pro’s en contra’s van het hebben van een abortuswet”, aldus Sharman.