Chavella Lee maakt professioneel debuut op GLORY namens Suriname

PARAMARIBO, 13 jul – De Surinaamse Thaibokser Chavella Lee maakt volgende week haar debuut als eerste professionele vrouwelijke vechter, die uitkomt voor Suriname op het bekende GLORY event. Chavella, de ongeslagen kampioen van Suriname en houder van twee UMC (Undisputed Muay-Thai Council) belts, komt in aktie op GLORY 55 in New York.

Op vrijdag 20 juli neemt zij het op tegen de Amerikaanse Jennie Nedell uit Long Island. De Surinaamse pupil van Angelo Simson treedt hiermee in de voetsporen van grote Surinaamse vechters als Tyrone Spong en Andy Ristie, die ook al eerder bij GLORY te zien waren.

GLORY Sports International is in 2012 gelanceerd met het doel om de kickboks sport naar nieuwe hoogten te brengen. Het is wereldwijd het toonaangevende kickboxingmerk en heeft een ongeëvenaard aantal live kickboxing evenementen op meerdere continenten. Chavella Lee komt uit in het HULU Theater van Madison Square Garden in New York. (c) 2018 Waterkant.Net