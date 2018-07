Surinames ministerie van Financiën: lenen bij banken géén monetaire financiering

PARAMARIBO, 13 jul – “Het is geen nieuw geld creëren en dit feit verandert ook niet of er nu aan de particuliere sector of de overheid geleend wordt: het is géén monetaire financiering.” Dit stelt het ministerie van Financiën in reactie op beweringen van ex-bankdirecteur Jim Bousaid. De overheid leent inderdaad bij de commerciële banken. In 2017 is ruim achthonderd en zestig miljoen Surinaamse dollar (ongeveer honderd en twintig miljoen euro) geleend bij het bankwezen. In het buitenland is bijna het tienvoudige geleend.

Ook is bij ‘anderen’ ongeveer twintig miljoen Surinaamse dollar (drie miljoen euro) geleend. “Het is volstrekt onjuist te stellen dat vormen van monetaire financiering zich voordoen. Zolang de centrale bank geen nieuw geld creëert, niet leent aan de banken maar ook niet aan de overheid en via banken enkel bestaand geld wordt doorgeleend is daar geen sprake van. Dit is de nummer één les in elk college monetaire politiek”, stelt Financiën.

De relatieve prijsstabiliteit die nu waarneembaar is, wordt als bewijs aangehaald van het niet monetair financieren. “Was de gemiddelde inflatie in 2016 nog vijf en vijftig procent, in 2017 was die gedaald naar negen procent. Ook de wisselkoersstabiliteit is een teken van monetaire stabiliteit, waaraan voornamelijk het neutraal lenen door de overheid ten grondslag ligt”, aldus Financiën.