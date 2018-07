Parlementariër Jogi: president Bouterse is al op verkiezingstoer

PARAMARIBO, 10 jul – “Bouterse is één maal vier en twintig uur president, maar het lijkt erop alsof de president geen jurisdictie heeft over een aantal zaken dat om aandacht vraagt.” Dit zegt parlementariër Mahinder Jogi (VHP). Hij is er van overtuigd dat de president met zijn hoofd bij andere zaken is dan de problemen waar de samenleving mee kampt. In de gezondheidszorg en het onderwijs wemelt het van problemen en conflicten. Bouterse geeft niet thuis.

Of hij vertrekt naar het buitenland. “Het interesseert de president niet wat er gebeurt in dit land. Er waren recent problemen binnen de rijstsector met afwatering, maar de mensen van Wageningen en Henar hebben de president niet gehoord. Mensen gaan dood in de gezondheidszorg, omdat er niet genoeg medicijnen zijn en medici steeds acties moeten voeren”, zegt Jogi tegenover Dagblad Suriname.

Met zoveel problemen zou je meer aandacht verwachten. Maar dat wordt gemist. Sommigen zouden zeggen dat er niet voor niets een regering is. Maar kennelijk wordt het staatshoofd gemist bij zoveel problemen waar maar geen oplossing voor komt. “Daarom zeg ik dat de president op verkiezingstoer is. Het enige wat hem interesseert is de NDP (Bouterses politieke partij, red.) en waar hij zijn mensen kan accommoderen om hun slag te slaan”, aldus Jogi.