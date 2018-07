Lerarenvakbond veegt fusieplan Surinaams hoger onderwijs van tafel

PARAMARIBO, 10 jul – Lerarenvakbond BvL is niet te spreken over het fusieplan voor het hoger onderwijs. De regering lijkt van de ene dag op de andere te hebben beslist dat lerarenopleiding I.O.L. moet opgaan in de Anton de Kom Universiteit van Suriname. BvL-voorzitter Wilgo Valies laat het niet over zijn kant gaan. Minister Lilian Ferrier van Onderwijs Wetenschap & Cultuur is een ultimatum gesteld.

Verwacht wordt dat de vakbond en de leraren gehoord worden over hun inzichten. “Anders zullen we andere stappen ondernemen”, zegt Valies tegenover de Times of Suriname. De vakbond heeft eerder de toegang tot de universiteit en het I.O.L. gebarricadeerd. Beide instellingen staan op hetzelfde complex, wat het protest heeft vergemakkelijkt. Valies vindt dat er netjes overleg moet worden gevoerd.

Iedereen die betrokken is moet een bijdrage kunnen leveren. Dat is niet gebeurd. Het I.O.L. levert al ruim veertig jaar leraren af voor het middelbaar onderwijs. Valies vindt het dan onbehoorlijk dat de docenten aan de opleiding niets in de melk te brokkelen hebben, Ferrier zegt dat het fusieplan zonder meer door gaat. Om een vlot verloop te verzekeren, is alvast besloten geen inscrhijvingen te houden voor het komende collegejaar.