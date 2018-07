24-jarige Nederlandse vrouw gezocht die wellicht in Suriname is

PARAMARIBO, 10 jul – Vrienden en familie van de 24-jarige Sulaika Postma zijn al een paar dagen via social media dringend op zoek naar haar en maken zich zorgen, omdat ze al meer dan een week niets meer van haar hebben vernomen. De jonge Nederlandse vrouw uit Groningen zou niet meer terug gekomen zijn van haar vakantie in Frankrijk. Volgens informatie van de vrienden zou ze via Frankrijk naar Frans-Guyana zijn gegaan. En daarna naar Suriname.

Sulaika Postma (FOTO) heeft een slank postuur, weegt ongeveer 60 kilo, heeft krullend blond haar tot over de schouders. Ze heeft een piercing links onder in haar lip en heeft een tongpiercing. Ook is haar linker onderarm getatoeƫerd met bloemen.

“Ze heeft 30 juni als laatst nog contact opgezocht met vrienden en famillie en sindsdien hebben we niks meer van haar vernomen, terwijl zij had gezegd dat ze die dag, dus op 30 juni zou vertrekken naar Nederland. Kort daarna was ze nergens meer bereikbaar” aldus de familie.