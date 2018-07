Jongetje (2) overleden na aanval door poema in Suriname

BROKOPONDO, 10 jul – De 2-jarige Merino Brian Gadden is gisteren in Suriname overleden nadat hij was aangevallen door een poema oftewel een ‘redi tigri’. Dat meldt het Korps Politie Suriname. De jongen was met zijn moeder naar hun kostgrondje nabij het dorp Bethel in het Poesoe Grunu gebied, toen hij werd aangevallen.

De Politie van Brokopondo kreeg op maandag 9 juli omstreeks 20.00 uur de melding binnen. Gebleken is dat de moeder bezig was pepers te plukken toen zij haar zoontje hoorde gillen. Ze rende op het gegil af en zag de poema het bos inrennen. Haar zoontje trof ze badend in zijn bloed aan met verschillende verwondingen aan het hoofd.

De moeder plaatste het slachtoffer alsook de rest van de kinderen in de boot en voer naar het dichtstbijzijnde post van de Medische Zending. Een half uur na aankomst overleed het slachtoffer aan de opgelopen verwondingen. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is het lijk afgestaan aan de familie voor de begrafenis.

Foto’s (schokkend)

De arts die de jongen heeft behandeld heeft deze foto’s van de verwondingen gemaakt.