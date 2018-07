Vlag van Suriname present op WK 2018 in Rusland

SINT-PETERSBURG, 10 jul – Hij is geen officiële vertegenwoordiger van Suriname op het WK 2018 maar met zijn grote Surinaamse vlag zou je dat bijna wel denken 😉 George Cheng jr. oftewel ‘Bombelman’ is momenteel in het land waar de Wereld Kampioenschappen voetbal gehouden worden en draagt zijn geboorteland uit met de Surinaamse vlag, die hij bij elke wedstrijd meeneemt. Ook vanavond zit hij daar tijdens de wedstrijd Frankrijk-België in Sint Petersburg. Spot jij Bombelman op de tribune?

Er zijn wel meer Surinaamse vlaggen aanwezig vandaag bij de wedstrijd, zoals deze achter het doel:



En hier nog een: