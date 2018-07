Opnieuw instellen (in)wisselplicht in Suriname niet aan de orde

PARAMARIBO, 8 jul – De regering van Suriname heeft een bericht over het opnieuw invoeren van de zogenoemde (in)wisselplicht bestempeld als ‘fake nieuws’. Volgens het bericht dat rondgaat op social media zou de overheid op 29 juni 2018 hebben besloten om de plicht per 01 augustus weer in te stellen. Buitenlanders zouden dan bij aankomst in Suriname verplicht 400 moeten omwisselen in SRD. “Dit bericht, dat niet op de waarheid berust, is kennelijk in de ether gebracht om onrust te zaaien” aldus de regering via het NII.

Maar het bericht over het invoeren van de (in)wisselplicht komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het was de Surinaamse president Desi Bouterse zelf die in oktober 2016, enkele maatregelen aangekondigde die de inkomsten van de Staat moeten verhogen. Een van de maatregelen die Bouterse noemde was de zogenaamde ‘inwisselplicht’ voor niet-ingezetenen.

Deze plicht stamt uit 1992. Niet-ingezetenen moeten toen bij aankomst op de luchthaven van Paramaribo driehonderd Nederlandse guldens of de tegenwaarde ervan in andere harde valuta inwisselen. De Surinaamse regering had hiervoor een koers van één Nederlandse op zes Surinaamse guldens vastgesteld. De maatregel was bedoeld om meer buitenlandse deviezen het land binnen te krijgen.

Het nep bericht: