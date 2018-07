Damaru & Gilly Gonzales uit Suriname special guests op Suriname aan het Strand

DEN HAAG, 8 jul – De Surinaamse zanger Damaru & DJ Gilly Gonzales, beiden uit Suriname, zijn vandaag special guests op het strandfeest ‘Suriname aan het Strand’ op Kijkduin in Den Haag. Dit feest vindt zondag 8 juli van 18.00u – 23.30u plaats in Strandtent 14. Naast deze twee bekende Surinamers is ook de populaire all-round formatie 2-Remember van de partij en resident DJ’s Senzy en Meo Mania. Kaarten zijn alleen online te koop via surinameaanhetstrand.nl.

Het is weer zomer en lekker weer in Nederland en dus een goed moment om de start van de zomervakantie in te luiden! Er zijn nog een paar PRE-SALE kaarten van 15 euro te koop (poort duurder). Ook zijn er GROEPSTICKETS te koop: 5 personen voor 65 euro. De kaarten gaan deze week heel hard, dus wees er snel bij! Haal ze nu via surinameaanhetstrand.nl – Kaartverkoop aan de deur start om 18.00u

INFO

Carifesta presents:

SURINAME AAN HET STRAND

Strandtent 14 te KIJKDUIN (Den Haag)

Tijd: 18.00u – 23.30u

Toegang: 25+

Kaarten: surinameaanhetstrand.nl

Info: 010-2151770 of www.carifesta.nl

Surinaamse catering aanwezig!