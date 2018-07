Minister Ferrier blij met Surinaamse kinderboeken

PARAMARIBO, 1 jul – De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname, Lilian Ferrier, was een van de eregasten bij de onlangs gehouden boekpresentatie van Ismene Krishnadath in boekhandel VACO. De minister benadrukte dat Surinaamse kinderboeken belangrijk zijn voor onze kinderen. Ze bieden herkenningsmomenten die ondersteunend zijn in het leerproces. Zo vormt het dorp Galibi met zandstrand en schildpadden de setting in het boek ‘Seriba in de schelp’. Een kind dat het boek heeft gelezen, zal deze onderwerpen herkennen als ze de lessen Aardrijkskunde en Natuuronderwijs worden behandeld. De minister, die bekend staat om haar inzet voor de Rechten van het Kind, bezocht de activiteit met haar kleinzoon. Hij genoot zichtbaar van de vertelling en kinderquiz tijdens de presentatie.

Liefde voor lezen moet van jongs af aan gestimuleerd worden, vindt mevrouw Sewgobind van boekhandel VACO. Daarom waren bij de boekpresentatie kinderen meer dan welkom. Zo’n 25 kinderen maakten gebruik van de gelegenheid om de boekhandel te bezoeken en kans te maken op een prijsje. VACO profileert zich momenteel als een boekhandel die actief Surinaamse literatuur promoot. Het bedrijf is de enige boekhandel met een up to date collectie van Surinaamse kinderboeken. Met acties als ‘Boeken van de maand’, boekpresentaties en signeersessies van Surinaamse schrijvers wil de boekhandel haar drempel verlagen. Nog te weinig mensen kennen de weg naar de boekhandel. Dit moet veranderen, zegt mevrouw Shireen Sewgobind, sales en marketing manager van VACO. Boeken zijn enorm belangrijk voor de algemene ontwikkeling.

Het leesonderwijs is een van de fundamenten van taalontwikkeling. Vanuit het publiek werd aan de minister gevraagd waarom het Kinderboekenfestival niet meer wordt gehouden. Dit evenement, dat jarenlang een enorme stimulans is geweest voor het leesonderwijs en de productie van kinderboeken, kan helaas niet gesubsidieerd worden door de overheid. De minister gaf aan dat de overheid vooral wil aansluiten bij particuliere initiatieven. Ze is dan ook erg blij met Surinaamse schrijvers die kwaliteitsboeken produceren. Ook de rol van boekhandel VACO, als schakel tussen lezer en schrijver, valt niet te onderschatten.

Schrijfster Ismene Krishnadath gaf tenslotte aan dat ze bezig is haar bestaande collectie om te zetten in e-book format, om de boeken wereldwijd via het internet aan te kunnen bieden. Daarnaast probeert zij elk jaar een aantal nieuwe boeken in papieren versie te publiceren. Trouwe lezers vragen steeds nieuwe boeken. Daarnaast constateert ze dat er nog veel ouders zijn die het geld niet hebben om een boek voor hun kind te kopen, of andere zaken meer prioriteit geven. Ze hoopt dat haar collectie spoedig in alle schoolbibliotheken wordt opgenomen. Dan kunnen alle kinderen genieten van de verhalen.